«Я узнала о существовании Самбурской благодаря Дробышу»: Валерия о конфликте звезд

Продюсер требует с актрисы более двадцати миллионов рублей после разрыва контракта.

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о конфликте между продюсером Виктором Дробышем и актрисы Настасьи Самбурской.

«Я узнала о существовании Самбурской благодаря Дробышу». Валерия

Продюсер Иосиф Пригожин философски рассуждает об этой истории. «Он тоже непростой. Но когда встречаются два непростых человека, то получается непростая ситуация», — заметил муж Валерии.

Сам Виктор Дробыш считает, что актриса просто перегнула палку. «А что можно мне предъявить? Я потратил на нее миллионов 12-15. Она так набедокурила уже. Меня сильно разочаровала. Особо я не ждал, что она станет звездой, но я думал, она хочет заняться музыкой. Пускай она сотрудничает теперь с другими музыкантами. Дай бог ей здоровья», — заметил продюсер.

Напомним, что Настасья Самбурская решила разорвать контракт с продюсером. Она считает, что он не смог сделать ее известной певицей, как планировалось изначально. С о своей стороны Виктор Дробыш требует 20 с лишним миллионов рублей с актрисы за разрыв соглашения.

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