«Он какой-то сумасшедший»: Константин Богомолов сообщил, что Ксению Собчак преследует маньяк

Молодой человек ведет себя крайне вызывающе и неадекватно.

Светскую львицу Ксению Собчак с недавних пор преследует маньяк. Как выглядит молодой человек, который действительно несколько неадекватен, показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Некий мужчина уверяет, что именно он Константин Богомолов. Этот человек на одной из светских тусовок хотел прикоснуться к телеведущей. Однако ее настоящий муж режиссер Константин Богомолов едва не вступил в драку с мужчиной.

«Всегда смогу постоять за свою женщину. Он какой-то сумасшедший. Если надо будет, то грудью встанут на защиту Ксении». Константин Богомолов

Отметим, что мужчина даже после словесной перепалки с Константином Богомоловым продолжил преследование Ксении Собчак. Не исключено, что звезда в самое ближайшее время обратится в правоохранительные органы.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в 2019 году. Как известно, их торжество было одним из самых оригинальных за последние годы. К примеру, в ЗАГС молодые приехали на катафалке, чем несколько смутили общественность и своих многочисленных друзей.

Смотрите также: