Хромченко категорически не советовала: Проскурякова примерила кипенно-белую одежду со шляпой цвета экрю

Стилист уверена, что такое сочетание показывает один из оттенков грязноватым.

Юлия Проскурякова в настоящий момент отдыхает с мужем Игорем Николаевым и дочкой Вероникой в Дубае. Звездная семья проводит время далеко не только на пляже, одно из их последних открытий – местная выставка экзотических бабочек.

больше по теме Бородина в трениках и полосатой футболке устроила танцы на кухне с мамой и дочками Звездой этого ролика стала младшая наследница ведущей Теона.

Жена композитора для выхода в свет составила с наследницей семейный лук в белых оттенках. Девушка примерила джинсы, футболку, кроссовки и широкополую шляпу, а малышка – платье с бейсболкой.

«Солнышко!», «Настоящая», «На фото две красоты», «Девочки хороши, бабочки тоже. Юлечка, Вам очень красиво в этих джинсах», — похвалили семейный лук Проскуряковой ее фолловеры, увидев серию фото с выставки в карусели ее Instagram.

И, тем не менее, так, как оделась Юлия категорически не советовала Эвелина Хромченко. По ее мнению, смешивать в одном комплекте одежды не нужно разные оттенки белого, особенно в сочетании с ярким кипенно-белым тоном. На его фоне любые другие цвета будут казаться грязными, а внешний вид бует казаться неаккуратным. У Проскуряковой же футболка и брюки из денима оказались чисто белыми, а шляпа – оттенка экрю.

Смотрите также