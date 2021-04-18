Дочь Малинина после советов Хромченко предстала с модной сумочкой в разбеленно-зеленом цвете

Дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья в настоящий момент учится в Королевской академии музыки в Лондоне. Сюда она переехала из Мюнхена, где жила вместе с родителями и братом Фролом. В будущем 20-летняя девушка видит себя оперной певицей и не скрывает, что ее кумир — Анна Нетребко.

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А еще наследница известного музыканта – большая модница, в ее аутфитах часто прослеживается, что она внимательно следит за трендами. Этой весной, к примеру, необычайно актуальными стали наряды и аксессуары зеленого цвета, о чем рассказывали в программе «Модный приговор» на Первом канале. Эвелина Хромченко подчеркнула, что самые трендовые тона – разбеленные. А Александр Васильев признался, что сам не устоял перед актуальным течением и приобрел себе рубаху цвета «нежная липа».

Устинья Малинина тоже прикупила модные вещи, ее фэшн-арсенал пополнился сумочкой в актуальном зеленом цвете с легкой примесью белого. Также она примерила куртку-рубаху с анималистичным принтом в виде пятен популярного оттенка.

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