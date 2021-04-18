РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

Бородина в трениках и полосатой футболке устроила танцы на кухне с мамой и дочками

Звездой этого ролика стала младшая наследница ведущей Теона.

Бородина в трениках и полосатой футболке устроила танцы на кухне с мамой и дочками
Ксения Бородина. Фото: Global look press

Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками видеороликом, на котором она исполнила ритмичный танец вместе с дочками Теоной и Марусей, а также мамой Инной Булатовной. По задумке первой в кадре появляется ведущая, потом к движениям присоединяется старшая наследница, затем младшая, а потом родительница звезды. Однако все пошло не по плану.

Тея не смогла быстро усвоить движения, а когда поняла, что не вписалась в общий концепт отреагировала непосредственно и по-детски – забавно скуксила личико. Этим поступком она умилила многих фанатов Ксении.

 «Теона-Теона. Ржака», «Все мы немного Тея», «Тея! Смешная и сладкая! Этот взгляд!», «Сто раз пересмотрела», -отреагировали на видео фолловеры Бородиной.

К слову, в кадре знаменитая брюнетка появляется в полосатой футболе и трениках, которые, по мнению стилиста Александра Рогова, уже перешли из разряда домашней и спортивной одежды в повседневную. Он посоветовал модницам носить их с чем-то гламурным или деловым, например, со строгим жакетом.

Смотрите также

Тэги

Ксения БородинаКсения Бородина последние новостиТеона Бородина