Бородина в трениках и полосатой футболке устроила танцы на кухне с мамой и дочками

Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками видеороликом, на котором она исполнила ритмичный танец вместе с дочками Теоной и Марусей, а также мамой Инной Булатовной. По задумке первой в кадре появляется ведущая, потом к движениям присоединяется старшая наследница, затем младшая, а потом родительница звезды. Однако все пошло не по плану.

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Тея не смогла быстро усвоить движения, а когда поняла, что не вписалась в общий концепт отреагировала непосредственно и по-детски – забавно скуксила личико. Этим поступком она умилила многих фанатов Ксении.

«Теона-Теона. Ржака», «Все мы немного Тея», «Тея! Смешная и сладкая! Этот взгляд!», «Сто раз пересмотрела», -отреагировали на видео фолловеры Бородиной.

К слову, в кадре знаменитая брюнетка появляется в полосатой футболе и трениках, которые, по мнению стилиста Александра Рогова, уже перешли из разряда домашней и спортивной одежды в повседневную. Он посоветовал модницам носить их с чем-то гламурным или деловым, например, со строгим жакетом.

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