Виктория Дайнеко отметилась в роскошном отеле в платье-пиджаке и с сумкой-шопером Dior

Виктория Дайнеко составила очередной стильный лук в черных тонах. Ранее Teleprogramma.pro вместе с имидж-стилистом Алсу Арна разбирала ее аутфит с жакетом оверсайз и тренировочными брюками. Тогда эксперт modest fashion заметила, что лук звезды трендовый и мобильный.

В прошлом образе в стиле спорт-шик присутствовал белый цвет на футболке и кроссовках. Теперь же аутфит артистки оказался монохромным. В нем она предстала в пятизвездочном отеле в сопровождении подруги, тоже облаченной в total black look. Вика примерила платье-пиджак с велосипедками. А в качестве аксессуаров выбрала объемную сумку-шопер марки Dior и сапоги на массивной подошве.

«Королева Виктория всегда прекрасна», «Красотуленьки. Викуська, как всегда, на высоте богиня», «Огонь», — прокомментировали образ брюнетки ее фолловеры.

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