Словно оранжерея: Валерия похвасталась морем цветов, которые ей подарили в день рождения

Певица Валерия отпраздновала свое 53-летие в кругу близких и друзей. На праздник звезда примерила белый костюм с цветочным принтом и актуальным жакетом, украшенным баской и рукавами-окороками. Как рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор», такие модели великолепно подчеркивают стройность и стать.

Певица веселилась на танцполе практически весь вечер и ночь, демонстрируя неиссякаемую энергию. А утром поблагодарила своих почитателей за поздравления.

«Столько любви выплеснулось вашей! Как я это чувствовала весь день! Поздравления в Интернете и вживую, и по телефону, подарки… Это было совершенно потрясающе. Я счастье испытываю неописуемое», — высказалась она.

Блондинка также растрогалась количеством букетов, которые ей подарили в этот особенный для нее день.

«Посмотрите, что творится! Сколько цветов! Я словно зашла в оранжерею», — похвасталась Валерия и показала на видео в Instagram подаренную красоту.

Смотрите также