Материнская любовь: Мерьем Узерли запечатлелась в трогательных объятиях с дочками

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая известной в России благодаря роли хюррем султан в сериале «Великолепный век», в начале января стала во второй раз мамой. Своему американскому возлюбленному, переехавшему ради нее в Германию, она подарила дочь Лили.

Также артистка воспитывает наследницу Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеша, она появилась на свет в феврале 2014-го года. Малышек Мерьем редко показывает публике, а личный блог старается заполнять своими портретными фотографиями или сценами из фильмов и других творческих проектов. Однако на этот раз Узерли сделала исключение, обнародовав в Instagram снимок сразу с двумя дочками.

Облачив девочек и себя в теплые кофты, она заключила наследниц в теплые материнские объятия. Этот кадр растрогал многих российских поклонников звезды.

«Милота, два ангела, два крыла», «Три красавицы!», «Сладенькие дети!», «Наследники Сулеймана», «Как быстро растут чужие дети, милашки», «Пупсики», «Оу, какие милые», — можно увидеть в микроблоге Мерьем Узерли.

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