По моде: Клава Кока в кипенно-белом худи и клетчатых брюках взошла на борт самолета

24-летняя певица Клава Кока в последнее время активно гастролирует по разным уголкам России. И практически везде ее ждут переполненные залы и аншлаги.

Молодая певица медленно, но верно двигалась к своей популярности, пробуя свои силы на различных шоу и кастингах. Но, пожалуй, ярче всего звезда заявила о себе в дуэте с Даней Прытковым (Niletto), исполнив с ним хит «Краш». Теперь девушка является настоящим кумиром молодежи и примером для подражания. Не удивительно, что к ее стилю и образам поклонники внимательно прислушиваются и часто обсуждают на просторах интернет-пространства. К слову, аутфиты блондинки нередко одобряются и профессионалами. Вот и на этот раз повседневный лук Клавы с модным сегодня худи заслужил высокую оценку стилиста-имиджмейкера Ани Морозовой.

«Образ актуальный, комфортный, идеально подходит для перелетов и повседневных дел. Сочетание объемного белого худи со свободными клетчатыми брюками выглядит свежо и необычно, уместно в данной ситуации. Такие образы отлично подходят творческим личностям, ценящим комфорт, удобство», — высказалась эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro.

Выпускница МГИМО, окончила курсы для стилистов в Британской высшей школе дизайна (БВШД), а также повышала квалификацию на курсах Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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