И с сумочкой Chanel: Анастасия Шубская в женственном платье Х-силуэта прогулялась по Майами

Женственность снова в моде, а на подиумы опять возвращаются приталенные и романтичные наряды. Об этом рассказал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала. Он также предложил дамам обратить внимание на Х-образные силуэты, которые некогда изобрел французский модельер Кристиан Диор.

Актуальное течение уже поддерживают российские звезды. Так на шоу КВН Первого канала в составе жюри в черном Х-силуэтном платье появилась Ольга Бузова. А теперь в платье похожего кроя с принтом в горох предстала и Анастасия Шубская.

В трендовом наряде жена хоккеиста Александра Овечкина прогулялась по Майами в сопровождении подруги. В качестве аксессуара она выбрала сумочку Chanel разбеленно-желтого оттенка, который институт цвета Pantone наряду с серым назвал одним из самых актуальных.

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