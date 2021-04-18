Выглядит стройнее: Ангарская умело скрыла объем фигуры под модным костюмом

Надежда Ангарская после участия в последнем сезоне шоу ТВ-3 «Последний герой» заметно похудела. Результат преображения она показала в личном блоге. На обнародованном фото ее старые джинсы буквально падают с талии.

Артистка заметила, что процесс потери веса у нее произошел произвольно – из-за нагрузок, которые были во время проекта, это не было продуманной акцией. Тем не менее, звезда Comedy Woman довольна результатом, подчеркивая эффект стройности при помощи грамотно подобранных костюмов. Один из таких она продемонстрировала на премии Vivo celebrity awards 2021, где была удостоена награды «Артист года».

«Надежда выбрала однобортный брючный костюм для торжественного выхода. В этом аутфите все работает на создание эффекта стройности и хрупкости: костюм, создающий монохромную вертикаль, легкий оверсайз, V-образный вырез и форма лацканов, крой и длина брюк, а также остроносые туфли-лодочки. Разбеленный оттенок желтого цвета признан одним из цветов года по версии института Pantone. Поэтому брючный костюм актуального кроя в выбранном Надеждой оттенке — прекрасная идея для дневного аутфита», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro образ актрисы стилист Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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