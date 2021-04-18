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Анастасия Волочкова подчеркнула длину ног разбеленно-сиреневым платьем-футболкой

Образ балерина дополнила открытыми цветочными мюлями.

Анастасия Волочкова подчеркнула длину ног разбеленно-сиреневым платьем-футболкой
Анастасия Волочкова Фото: Global look press

Анастасия Волочкова продемонстрировала фигуру и длинные ноги в коротком платье-футболке разбеленного сиреневого оттенка с легкой припыленностью. Свой лаконичный аутфит артистка дополнила мюлями, украшенными искусственными цветами. В таком виде звезда предстала на интервью для ТВЦ в домашней обстановке.

«Записали интервью с обворожительной и доброй Марией Вергер. Эфир скоро», — сообщила Анастасия своим поклонникам.

Отметим, что разбеленные оттенки, в одном из которых отметилась Волочкова перед камерой сейчас в тренде, о чем ранее сообщала зрителям Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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