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Кто-то сильно удивил: Киркоров показал отрывок из предстоящей «Маски»

На видео король российской эстрады громко кричит и смеется.

Кто-то сильно удивил: Киркоров показал отрывок из предстоящей «Маски»
Филипп Киркоров. Фото: Global look press

Филипп Киркоров показал в личном блоге небольшой отрывок из предстоящей 18 апреля в 20.10 программы «Маска» на канале НТВ. В кадре звезда кричит от удивления и одновременно смеется, выпучив от эмоций глаза. Рядом певица Валерия демонстрирует не менее яркие чувства.

«Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении!» — прокомментировал кадр артист.

Отметим, что шоу в свободное время смотрят многие отечественные знаменитости, выделяя своих фаворитов и претендентов на победу. К примеру, Прохор Шаляпин считает, что главным финалистом станет Носорог. Он восхищается его певческим талантом и полагает, что это может быть Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International». Также голос участника проекта напомнил музыканту Глеба Матвейчука.

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