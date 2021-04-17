Милые ямочки на щечках: Максим Галкин сделал селфи с подросшими двойняшками Лизой и Гарри

Максим Галкин уже почти 20 лет является главной опорой и мужчиной Аллы Пугачевой. Юморист построил замок в деревне Грязь, где теперь живет с супругой и детьми: двойняшками Лизой и Гарри. Артист любит проводить время с малышами, а также не перестает восхищаться своей возлюбленной. 15 апреля Примадонна отметила свой день рождения. Она принарядилась и устроила роскошный банкет.

После праздника и Алла Борисовна, и ее муж похвастались букетами цветов, которыми теперь уставлен весь замок. Примечательно, что самые трогательные поздравления звучали от Лизы и Гарри, которые читали стихи, пели и играли на фортепиано. К слову, ранее певица признавалась, что двойняшки очень любят ее песни. Похоже, что выходные Максим снова посвятил семье. Он порадовал публику новым селфи с детьми.

Малыши позировали в нарядах красного цвета. При этом Гарри улыбался, как и папа, а вот Лиза подставила под щеки кулачки.

«Привет!» — написал артист.

Многие подписчики отметили, что это самое милое приветствие, которое они видели. Также они заметили, насколько дети похожи на папу. Оказалось, что у Гарри есть ямочки на щеках. «Какие славные у вас детки», «Дети настоящие! Умные, воспитанные, без выпендрежа!», «Что-то на счастливом?!», «Да, дети конечно похожи на Максима», «Максим, какой вы молодец! У вас не обыкновенные дети! Таких пап как вы очень мало!» — прокомментировали пост подписчики.

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