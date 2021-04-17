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Почему королева Елизавета сидела на похоронах Филиппа вдали от семьи

На ее траурное фото невозможно было смотреть без слез.

Почему королева Елизавета сидела на похоронах Филиппа вдали от семьи
Королева Елизавета II на похоронах мужа. Фото: globallookpress

В субботу, 17 апреля, королева Елизавета проводила в последний путь своего любимого мужа Филиппа, с которым прожила в браке более 70 лет. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в Лондоне.

Во время отпевания Елизавета II сидела вдали от семьи в гордом одиночестве. Но не потому, что хотела побыть одна, а из-за коронавирусных ограничений.

Дело в том, что королеве через несколько дней исполнится 95 лет, а значит – социальная дистанция – это необходимая мера.

Королева Елизавета II на похоронах мужа. Фото
Королева Елизавета II на похоронах мужа. Фото: кадр из видео

Но выглядит эта сцена, конечно, предельно печально.

Принцу Филиппу, напомним, было 99 лет, он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. После отпевания королевская семья уехала обратно в Виндзорский замок, где прошли поминки.

Из-за пандемии на мероприятии могли присутствовать только 15 человек — самые близкие.

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