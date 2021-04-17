Почему королева Елизавета сидела на похоронах Филиппа вдали от семьи

На ее траурное фото невозможно было смотреть без слез.

В субботу, 17 апреля, королева Елизавета проводила в последний путь своего любимого мужа Филиппа, с которым прожила в браке более 70 лет. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в Лондоне.

Во время отпевания Елизавета II сидела вдали от семьи в гордом одиночестве. Но не потому, что хотела побыть одна, а из-за коронавирусных ограничений.

Дело в том, что королеве через несколько дней исполнится 95 лет, а значит – социальная дистанция – это необходимая мера.

Но выглядит эта сцена, конечно, предельно печально.

Принцу Филиппу, напомним, было 99 лет, он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. После отпевания королевская семья уехала обратно в Виндзорский замок, где прошли поминки.

Из-за пандемии на мероприятии могли присутствовать только 15 человек — самые близкие.

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