Нотариус заговорил: дочка Баталова не просила заключать договор ренты с Дрожжиной

В 2017 году ушел из жизни Алексей Баталов. У него осталась большая семья. От первого брака у артиста есть дочка Надежда и внучка Екатерина. Вдовой актера стала Гитана Леонтенко, которая воспитывает дочку Гитану-Марию, страдающую ДЦП. Примечательно, что с момента трагедии прошло почти четыре года, но родным приходится бороться за наследство. А все из-за того, в это дело вмешались друзья актера Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Их обвиняют в мошенничестве. Так как Дрожжина присвоила себе квартиру Баталова в престижном районе Москвы, а также сняла деньги с его счетов. Но при этом вдова артиста утверждает, что это было сделано обманом. Дошло до того, что жена Цивина теперь хочет вернуть квартиру дочери Алексея Владимировича, поэтому обратилась в суд. Женщина хочет расторгнуть злополучную ренту, чтобы принудительно вернуть имущество.

Ключевым свидетелем по этому делу является нотариус Дмитрий Бублий. Отмечается, что именно он регистрировал все сделки между Дрожжиной и дочкой артиста. Он занимался договором купли-продажи квартиры, заверял и генеральную доверенность, которая якобы была выписана на Дрожжину. Именно последняя бумага помогла женщине снять деньги со счетов Баталовых. Однако нотариус сначала хранил молчание.

15 апреля на новом заседании суда Бублий дал письменный ответ на ряд вопросов. Он пояснил, что Мария обращалась к нему, чтобы отменить завещание и доверенности, выписанные на Дрожжину. Оказалось, что женщина прошлой осенью оформила завещание на дочку Баталова, но оно должно было взаимным. Однако завещание со стороны Марии пропало. Нотариус заверил, что не нашел его. И это при том, что документ должен был быть зарегистрирован при оформлении.

«Тогда Бублий предложил нам отменить раннее выданное Марией завещание. Но не это важно. Важно, что он наконец-то письменно подтвердил, что Маша не обращалась к нему ни по договору ренты, по которому Дрожжиной ушло ее имущество, ни по договору купли-продажи коммуналки на Кутузовском, который „для нее“ купила Дрожжина», — рассказала Татьяна Киреенко, представитель Баталовых.

Также она отметила, что согласно нотариальному реестру, Гитана Аркадьевна тоже не обращалась к нотариусу и не присутствовала при выдаче генеральной доверенности на имя Дрожжиной. Поэтому остается тайной, откуда вообще взялась нотариальная доверенность, пишет издание «Комсомольская правда».

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