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Нотариус заговорил: дочка Баталова не просила заключать договор ренты с Дрожжиной

Один из ключевых свидетелей в истории с имуществом Баталовых начал давать показания.

Нотариус заговорил: дочка Баталова не просила заключать договор ренты с Дрожжиной
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Globallookpress.com

В 2017 году ушел из жизни Алексей Баталов. У него осталась большая семья. От первого брака у артиста есть дочка Надежда и внучка Екатерина. Вдовой актера стала Гитана Леонтенко, которая воспитывает дочку Гитану-Марию, страдающую ДЦП. Примечательно, что с момента трагедии прошло почти четыре года, но родным приходится бороться за наследство. А все из-за того, в это дело вмешались друзья актера Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Их обвиняют в мошенничестве. Так как Дрожжина присвоила себе квартиру Баталова в престижном районе Москвы, а также сняла деньги с его счетов. Но при этом вдова артиста утверждает, что это было сделано обманом. Дошло до того, что жена Цивина теперь хочет вернуть квартиру дочери Алексея Владимировича, поэтому обратилась в суд. Женщина хочет расторгнуть злополучную ренту, чтобы принудительно вернуть имущество.

Ключевым свидетелем по этому делу является нотариус Дмитрий Бублий. Отмечается, что именно он регистрировал все сделки между Дрожжиной и дочкой артиста. Он занимался договором купли-продажи квартиры, заверял и генеральную доверенность, которая якобы была выписана на Дрожжину. Именно последняя бумага помогла женщине снять деньги со счетов Баталовых. Однако нотариус сначала хранил молчание.

Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

15 апреля на новом заседании суда Бублий дал письменный ответ на ряд вопросов. Он пояснил, что Мария обращалась к нему, чтобы отменить завещание и доверенности, выписанные на Дрожжину. Оказалось, что женщина прошлой осенью оформила завещание на дочку Баталова, но оно должно было взаимным. Однако завещание со стороны Марии пропало. Нотариус заверил, что не нашел его. И это при том, что документ должен был быть зарегистрирован при оформлении.

«Тогда Бублий предложил нам отменить раннее выданное Марией завещание. Но не это важно. Важно, что он наконец-то письменно подтвердил, что Маша не обращалась к нему ни по договору ренты, по которому Дрожжиной ушло ее имущество, ни по договору купли-продажи коммуналки на Кутузовском, который „для нее“ купила Дрожжина», — рассказала Татьяна Киреенко, представитель Баталовых.

Также она отметила, что согласно нотариальному реестру, Гитана Аркадьевна тоже не обращалась к нотариусу и не присутствовала при выдаче генеральной доверенности на имя Дрожжиной. Поэтому остается тайной, откуда вообще взялась нотариальная доверенность, пишет издание «Комсомольская правда».

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Алексей Баталовборьба за наследствоМария БаталоваМихаил ЦивинНаталья Дрожжинасудебные тяжбы