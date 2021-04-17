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«Как в старые времена»: Уильям, Гарри и Кейт вместе прогулялись после похорон Филиппа

Некоторые поклонники посчитали, что братья все же могли помириться.

«Как в старые времена»: Уильям, Гарри и Кейт вместе прогулялись после похорон Филиппа
Принцы Гарри и Уильям на похоронах Филиппа. Фото: globallookpress

В субботу, 17 апреля, в Лондоне похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Траурная процессия прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

На похороны своего дедушки прилетел из США принц Гарри. Несколько дней он провел на карантине, а сегодня впервые после долго расставания увиделся со своими родственниками.

На траурной процессии браться Уильям и Гарри дистанцировались друг от друга. Между ними поставили их кузена Питера Филлипса. Молодые люди не разговаривали и даже не смотрели друг на друга.

Уильям, Гарри и Кейт на похоронах Филиппа. Фото
Уильям, Гарри и Кейт на похоронах Филиппа. Фото: кадр из видео

Однако после похорон фотографы запечатлели Гарри, Уильяма и Кейт Миддлтон, когда те прогуливались по саду, как в старые добрые времена — до скандальных интервью и побегов из дворца.

О чем болтали монархи – неизвестно. Но поклонники посчитали, что братья все же помирились.

Напомним, церемония прощания с принцем Филиппом прошла достойно. Муж королевы совсем немного не дожил до столетия — его он отметил бы 10 июня.

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