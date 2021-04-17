В костюмах с жилетками: Полина Гагарина отправилась с подросшей дочкой на велопрогулку

Полина Гагарина знаменита не только, как певица, но и мама. У девушки подрастает сын Андрей от первого брака с актером Петра Кислова. 13-летний парень ходит в школу и интересуется музыкой. От фотографа Дмитрия Исхакова, с которым певица рассталась в прошлом году, она воспитывает дочку Мию. И хоть экс-супруги теперь даже не друзья, они видятся ради маленькой наследницы. Недавно они вместе сводили ее в зоопарк.

В конце апреля Мие исполнится четыре года. Скорее всего, родители устроят для нее праздник. А пока Полина выделила выходной, чтобы провести его с малышкой. Вечером 17 апреля они отправились гулять по району, где живут. Артистка облачилась в розовую толстовку и белоснежные джинсы. белая пуховая жилетка дополнила ее повседневный лук. В таком же стиле оделась ее дочка. Девочка была в голубом спортивном костюме и горчичной жилетке. На ее голове был шлем с короной.

«Наша с Миюней песня, означающая открытие сезона долгих гуляний на улице», — отметила звезда.

Поклонники заметили, что наследница певицы выросла. Многие назвали Гагариной примерной мамой. «Как выросла принцесса, в прошлом году был беговел, а сейчас уже целый велосипед», «Такие классные», «Какая красота вокруг», «Полина, Миюша теперь отдельно ездит, а тебе багаж пора снова пополнять», «Вау, уже сама катается, два солнышка, люблю!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, у Полины есть несколько квартир в Москве — одна с видом на Кремль, а другая в элитном жилом комплексе у станции метро «Новослободская». Большую часть времени она проводит в загородном доме.

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