Принца Филиппа похоронили в свинцовом гробу, который был сделан на заказ более 30 лет назад

С мужем Елизаветы II принцем Филиппом простились 17 апреля. Панихида прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На ней присутствовали только самые близкие – четверо детей и внуки. Все они были в черной одежде и черных масках. Елизавета II едва держалась. Королева не поднимала головы во время всей церемонии, а руки ее дрожали.

Принца Филиппа похоронили в гробу со свинцовой обшивкой, который был сделан на заказ более 30 лет назад. К слову, в подобных хоронили и других членов королевской семьи. Именно свинец не позволяет телу быстро разлагаться из-за уменьшения влажности внутри гроба. Об этом сообщает CNN.

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Прах герцога Эдинбургского будет покоиться в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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