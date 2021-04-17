Обнаженную женщину задержали во время похорон принца Филиппа

В Лондоне прощаются с принцем Филиппом. Церемония проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К ней допущены всего 30 человек – это самые близкие родственники. Такие ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Гроб с телом принца Филиппа на улице пронесли в присутствии 730 военнослужащих. А церемония прощания началась с минуты молчания. В это время в Лондоне задержали нарушительницу спокойствия.

Голая женщина начала кричать, когда толпа стала аплодировать покойному принцу Филиппу после окончания минуты молчания. Потом активистка прыгнула на статую королевы Виктории, прежде чем полицейские удалили ее с места происшествия.

больше по теме Похороны принца Филиппа: в Лондоне началась церемония прощания Герцог Эдинбургский умер на сотом году жизни 9 апреля.

Добавим, что принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

Смотрите также: