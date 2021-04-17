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Обнаженную женщину задержали во время похорон принца Филиппа

Активистка начала кричать и нарушать спокойствие после минуты молчания.

Обнаженную женщину задержали во время похорон принца Филиппа
Принц Филипп. Фото: Global Look Press

В Лондоне прощаются с принцем Филиппом. Церемония проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К ней допущены всего 30 человек – это самые близкие родственники. Такие ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Гроб с телом принца Филиппа на улице пронесли в присутствии 730 военнослужащих. А церемония прощания началась с минуты молчания. В это время в Лондоне задержали нарушительницу спокойствия.

Похороны принца Филиппа
Похороны принца Филиппа. Фото: Global Look Press

Голая женщина начала кричать, когда толпа стала аплодировать покойному принцу Филиппу после окончания минуты молчания. Потом активистка прыгнула на статую королевы Виктории, прежде чем полицейские удалили ее с места происшествия.

Добавим, что принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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