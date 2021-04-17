РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

Уильям и Гарри даже не смотрели друг на друга на траурной процессии Филиппа

Между братьями поставили их кузена Питера Филлипса.

Уильям и Гарри даже не смотрели друг на друга на траурной процессии Филиппа
Как хоронят принца Филиппа. Фото: globallookpress

В субботу, 19 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Лондоне хоронят мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. На траурной церемонии присутствуют только самые близкие.

Внуки Филиппа Уильям и Гарри дистанцировались друг от друга. Между находящимися в ссоре братьями поставили их кузена Питера Филлипса. Они даже не смотрели друг на друга.

Принцы Уильям и Гарри. Фото
Принцы Уильям и Гарри. Фото: кадр из видео

Напомним, Уильям и Гарри не общаются уже довольно продолжительное время. Считается, их отношения накалились после того, как Гарри женился на Меган Маркл.

Добавило масло в огонь недавнее интервью Гарри и Меган американской журналистке, в котором американка обвинила некоторых членов королевской семьи в расизме. Имен она не назвала.

Смотрите также:

Тэги

Кейт Миддлтон и принц УильямМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриПринц ГарриПринц Гарри последние новостиПринц УильямПринц Уильям последние новостипринц Филипп