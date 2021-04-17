Уильям и Гарри даже не смотрели друг на друга на траурной процессии Филиппа

В субботу, 19 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Лондоне хоронят мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. На траурной церемонии присутствуют только самые близкие.

Внуки Филиппа Уильям и Гарри дистанцировались друг от друга. Между находящимися в ссоре братьями поставили их кузена Питера Филлипса. Они даже не смотрели друг на друга.

Напомним, Уильям и Гарри не общаются уже довольно продолжительное время. Считается, их отношения накалились после того, как Гарри женился на Меган Маркл.

Добавило масло в огонь недавнее интервью Гарри и Меган американской журналистке, в котором американка обвинила некоторых членов королевской семьи в расизме. Имен она не назвала.

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