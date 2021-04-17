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Едва держится: у Елизаветы II на похоронах принца Филиппа дрожали руки

Прощание с герцогом Эдинбургским проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Едва держится: у Елизаветы II на похоронах принца Филиппа дрожали руки
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Церемония прощания с принцем Филиппом проходит в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. К ней были допущены всего 30 человек — самые близкие родственники покойного герцога — четверо детей и все внуки. Все они прислушались к рекомендациям и в часовне надели черные маски. Елизавета II прибыла на панихиду в черной шляпе, перчатках и черном пальто, украшенном брошью. Королева едва сдерживала эмоции, перебирая страницы молитвослова дрожащими руками и не поднимала голову.

Елизавета II
Елизавета II на похоронах принца Филиппа. Скриншот: youtube.com/The Royal Family

Принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

Гроб с телом принца Филиппа
Гроб с телом принца Филиппа. Скриншот: youtube.com/The Royal Family

Напомним, что в этот день в Великобритании будет снят официальный траур. Королевская семья будет держать его еще две недели.

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