Едва держится: у Елизаветы II на похоронах принца Филиппа дрожали руки

Церемония прощания с принцем Филиппом проходит в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. К ней были допущены всего 30 человек — самые близкие родственники покойного герцога — четверо детей и все внуки. Все они прислушались к рекомендациям и в часовне надели черные маски. Елизавета II прибыла на панихиду в черной шляпе, перчатках и черном пальто, украшенном брошью. Королева едва сдерживала эмоции, перебирая страницы молитвослова дрожащими руками и не поднимала голову.

Принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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Напомним, что в этот день в Великобритании будет снят официальный траур. Королевская семья будет держать его еще две недели.

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