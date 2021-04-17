Похороны принца Филиппа: в Лондоне началась церемония прощания

В Лондоне началась церемония прощания с принцем Филиппом. Муж Елизаветы II умер 9 апреля, не дожив до своего столетия всего два месяца. Гроб с его телом вынесли из частной часовни и на катафалке, который, к слову, принц Филипп проектировал сам, отвезли в часовню Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Дети и внука принца, в числе которых были принцы Уильям и Гарри, шли следом. Королева ввиду преклонного возраста ждала процессию уже в часовне. К церемонии прощания были допущены всего 30 человек, которым рекомендовали быть в черных костюмах и масках. Кроме того в церемонии задействованы 730 военнослужащих.

Принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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