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Как выглядит катафалк, который Филипп спроектировал для своих похорон

Герцога называли близкие «человеком-гаджетом».

Как выглядит катафалк, который Филипп спроектировал для своих похорон
Как хоронят принца Филиппа. Фото: globallookpress

В субботу, 17 апреля, в лондонском Виндзорском замке хоронят мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Траурная церемония проходит в часовне Святого Георгия в Лондоне.

Отдельно хочется рассказать про катафалк, который спроектировал сам герцог Эдинбургский для своих похорон. Его сделали в Солихалле в 2003 году на заводе Land Rover.

Катафалк принца Филиппа. Фото
Катафалк принца Филиппа. Фото: кадр из видео

Изначальный вариант герцога не устроил, и он попросил его немного переделать. Например, изначальный черный цвет Филипп попросил заменить на цвет хаки. А заднюю часть машины переделать для гроба.

Вообще, Филиппа в семье называли «человеком-гаджетом». Когда ему было 10 лет, в доме отца он соорудил так называемый литейных цех, где также расположил токарные станки и даже кузницу.

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