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Принц Уильям выглядел мрачно на похоронах Филиппа

Внук Филиппа приехал на церемонию прощания в Виндзорский замок.

Принц Уильям выглядел мрачно на похоронах Филиппа
Принц Уильям. Фото: globallookpress

В Лондоне в субботу хоронят мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. На траурной церемонии присутствует 30 членов королевской семьи – только самые близкие.

Прибывший на похороны дедушки принц Уильям выглядел мрачно. На нем был надет черный костюм, черный галстук и обязательная маска.

Его жена Кейт Миддлтон прикрыла лицо сетчатой вуалью. Журналисты разглядели красивое жемчужное ожерелье, которое красовалось у герцогини на шее. Это украшение в свое время носила принцесса Диана.

Ожерелье Кейт Миддлтон на похоронах Филиппа. Фото
Ожерелье Кейт Миддлтон на похоронах Филиппа. Фото: globallookpress

Можно сказать, что таким образом герцогиня передала трогательный привет покойной свекрови.

Принц Чарльз тоже прибыл в траурной черной маске. Камилла Паркер-Боулз, кстати, приехала отдельно.

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