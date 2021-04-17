Принц Уильям выглядел мрачно на похоронах Филиппа

Внук Филиппа приехал на церемонию прощания в Виндзорский замок.

В Лондоне в субботу хоронят мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. На траурной церемонии присутствует 30 членов королевской семьи – только самые близкие.

Прибывший на похороны дедушки принц Уильям выглядел мрачно. На нем был надет черный костюм, черный галстук и обязательная маска.

Его жена Кейт Миддлтон прикрыла лицо сетчатой вуалью. Журналисты разглядели красивое жемчужное ожерелье, которое красовалось у герцогини на шее. Это украшение в свое время носила принцесса Диана.

Можно сказать, что таким образом герцогиня передала трогательный привет покойной свекрови.

Принц Чарльз тоже прибыл в траурной черной маске. Камилла Паркер-Боулз, кстати, приехала отдельно.

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