Похороны принца Филиппа: Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Виндзорский замок

Похороны принца Филиппа, который умер 9 апреля на 100 году жизни, пройдут 17-го. Траурная церемония начнется с минуты молчания в 15:00 по времени Лондона (17:00 по Москве) в часовне Святого Георгия. Проститься с герцогом Эдинбургским смогут 30 человек — это близкие родственники, включая четырех детей королевы и их внуков. Все они должны быть непременно в черной одежде и черных масках для лица. Для всех остальных будет организована прямая трансляция.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Виндзорский замок за полтора часа до начала панихиды. Герцогиня Кембриджская, следуя рекомендациям, надела черную маску и черную одежду, а также жемчужное ожерелье.

больше по теме Черные маски и 730 военнослужащих: как проходят похороны принца Филиппа Церемония прощания с герцогом Эдинбургским состоялась 17 апреля.

Добавим, принца Филиппа похоронят в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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