«Твой праздник»: Валерия поблагодарила маму в день своего рождения

В особенный для себя день исполнительница Валерия опубликовала совместный с родительницей снимок. Таким способом артистка призналась матери в любви.

Певица в день своего рождения выразила слова благодарности любимой матери. Валерия отметила, что она многим обязана Галине Николаевне.

«Мамулька моя, день моего рождения — твой праздник. Спасибо тебе за жизнь, за веру в меня и бесконечную любовь», — призналась Валерия.

Также жена продюсера Иосифа Пригожина рассказала, что на свой праздник приготовила ежегодный большой сольный концерт. Только в этот раз родительница артистки не сможет посетить мероприятие. Галина Николаевна недавно сделала прививку от коронавируса. Но прошло еще мало времени после процедуры. И семья Валерии решила подстраховаться и оставить маму певицы дома.

«Сегодня вечером на концерте непривычно будет тебя не видеть в зале, но ты будешь свои флюиды мне отправлять из дома. Еще совсем мало времени прошло после прививки, выходить в люди еще опасно, но твой день рождения мы погуляем. Обещаю», — написала Валерия.

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