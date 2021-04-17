Черные маски и 730 военнослужащих: как проходят похороны принца Филиппа

Муж Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. До своего юбилея он не дожил всего два месяца. Прощание с герцога Эдинбургским состоится 17 апреля. В 15:00 по времени Лондона (17:00 по Москве) гроб с телом доставят в часовню Святого Георгия. На церемонии будут присутствовать всего 30 человек. В основном это будут самые близкие родственники, включая четырех детей королевы – принцев Чарльза, Эндрю, Эдуарда и принцессы Анны. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса. ВВС пишет, что все они обязаны быть в черных масках для лица и черной одежде. На территории Виндзорского замка будут находиться 730 военнослужащих.

К слову, катафалк Land Rover принц Филипп проектировал сам на протяжении нескольких лет. Панихида начнется минутой молчания по всему Лондону. Принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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Траур в столице Великобритании будет снят в этот же день. А королевская семья будет держать его еще две недели.

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