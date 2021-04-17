На похоронах Филиппа Елизавета II проедет на «Бентли», цена которого 1 миллиард рублей

В субботу, 17 апреля, в Великобритании хоронят мужа британской королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. Всего два месяца он не дожил до своего 100-летия.

Основная церемония прощания начнется в 17.00 по московскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Туда приедут 30 членов королевской семьи во главе с королевой. Принц Гарри прилетел из США на похороны деда, а его жена Меган Маркл решила пропустить скорбное семейное событие.

Ожидается, что члены королевской семьи будут идти пешком в траурной процессии, а 94-летнюю Елизавету в силу ее возраста, провезут на машине Bentley State Limousine.

Кстати, это авто подарили королеве по случаю ее золотого юбилея нахождения на троне в 2002 году. Ее стоимость — 10 миллионов фунтов стерлингов, в рублях — это более одного миллиарда.

Королевский автомобиль бардового цвета, крыша — черная, по бокам красные полосы. Ожидается, что проедет машина со скоростью 14 км/ч по территории Виндзорского замка.

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