«Русская команда всех порвала!»: Александр Жулин порадовался победе фигуристов в Осаке

Как отметил наставник, он поздравляет с успехом спортсменов и всю страну.

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию в танцах на льду Александр Жулин в Instagram порадовался победе российских фигуристов на командном чемпионате мира, который завершился в японской Осаке.

«Поздравляю всю нашу команду и страну с победой! Так держать!» Александр Жулин

На кадрах видеозаписи он показал всю российскую дружину, а также руководителей федерации. «Это наша гордость! Наши чемпионы! Впервые в истории командного чемпионатам мира русская команда всех порвала. Японцы поняла, кто чемпионы», — заявил Александр Жулин и показал журналистов из страны восходящего солнца, которые устремились к нашим фигуристам на интервью.

Напомним, что сборная России на командном чемпионате мира, который проходил впервые в истории фигурного катания, не оставила никаких шансов своим соперникам. Ставшие вторыми американцы отстали от российской дружины на 15 баллов, что очень много для данного вида соревнований.