«Эйфория только у глупых людей»: Тарасова оценила победу сборной на командном чемпионате мира

Как отметила заслуженный тренер, все люди в нашей команде взрослые и эмоциям не подвержены.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова порадовалась победе российских фигуристов на командном чемпионате мира, который завершился в японской Осаке.

Как отметила Тарасова, российские фигуристы выиграли все, что только можно. При этом победа на командном чемпионате ценна тем, что одержана после мирового первенства. По словам наставницы, на Олимпиаде правила будут несколько другие, как и составы участников. Впрочем, россияне все равно будут одними из главных фаворитов.

«Эйфории, мне кажется, не будет. Какая эйфория? Мы чемпионы мира практически во всех дисциплинах. Люди взрослые, эйфория только у глупых людей. А тут профессионалы». Татьяна Тарасова

Напомним, что россияне очень уверенно победили на командном чемпионате мира. Ставшие вторыми американцы отстали на 15 баллов, что достаточно много, сообщает «Спорт-Экспресс».

Заметим, что на чемпионате мира в шведском Стокгольме россияне выиграли три из четырех золотых наград. Причем в женском фигурном катании наши спортсменки оккупировали весь пьедестал почета.

Смотрите также: