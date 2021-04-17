«Вы — большой пример настоящей женщины»: Лиана Шульгина поздравила Валерию с днем рождения

В одной из последних публикаций жены предпринимателя Арсения Шульгина — Лианы — появилось сообщение, адресованное матери ее возлюбленного. Таким способом знаменитость поздравила исполнительницу Валерию с 53-летием.

Лиана опубликовала совместное фото с женой продюсера Иосифа Пригожина. Валерия в молочном платье с красными растительными узорами запечатлелась рядом с невесткой в розовой рубашке с V-образным вырезом. Певица дополнила образ кулоном с алым сердцем.

«Так гармонично совмещать нежность, упорство, красоту и силу могут не все. Вы — большой пример настоящей женщины. Продолжайте всех удивлять талантом, красотой и остротой ума. Согревайте этот мир своим теплым сердцем и доброй душой. Пусть Ваши бездонные голубые глаза всегда светятся от бесконечного счастья и любви. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. С Днем Рождения! Обнимаю, целую и очень люблю», — написала Шульгина.

Напомним, в этом году невестка Валерии уже успела преподнести певице один из самых дорогих подарков — внучку Селин. Малышка часто остается в гостях у звездной бабушки. Валерия ласково называет девочку «Селинка-малинка».

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