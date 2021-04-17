«Мои дети время от времени на что-то обижаются»: Иосиф Пригожин высказался о дочери

По словам продюсера, каждый в его семье находится на своей волне.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об отношениях со своей дочерью Данаей, которую он не пригласил на свое день рождения.

«Я не видел, что она написала. Мои дети время от времени на что-то обижаются. Для начала можно было бы мне позвонить. После больницы я ни за кем не слежу, я живу так, как считаю нужным». Иосиф Пригожин

По словам супруга певицы Валерии, он вообще не собирался праздновать день рождения. Продюсер даже ресторан поменял за день до праздника. Все, кто ему звонил – в итоге приехали. Целенаправленно он никого не приглашал.

Также Пригожин отметил, что у него нет ни с кем конфликтов. Он посетовал, что каждый в его семье пребывает на какой-то своей волне. По словам Пригожина, он хочет, чтобы его любила не на словах, а не деле. Все, что мог он своим наследникам дал. Это, как он выразился, сугубо внутренняя семейная история, сообщает «Собеседник».

Ранее Даная Пригожина, общаясь со своими подписчиками в соцсетях, отмечала, что ее не было на дне рождения у отца. Некоторые пользователи посчитали, что у них не все гладко в отношениях. Правда, позже она заявила, что это не связано с каким-либо конфликтом.

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