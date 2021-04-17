«Что делал бы малыш в жару?»: Рудковская объяснила, почему не взяла на Мальдивы младшего сына

По словам продюсера, Арсения она оставила дома с няней и дедушкой.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram объяснила, почему не взяла на Мальдивы своего младшего сына Арсения, которому всего полгода. На «райский остров» она отправилась с сыном Сашей, мужем фигуристом Евгением Плющенко и своей мамой.

Как отметила Рудковская, она считает нецелесообразным брать полугодовалого малыша в девятичасовой перелет. Для ребенка это станет шоком, а не радостью. По словам Рудковской, для наследника лучше оставаться дома и не испытывать стресс. Как считает Рудковская, многие из ее подписчиков также бы не взяли своих крохотных детей в такое долгое путешествие с учетом непростой обстановке в мире, связанной с пандемией.

«А потом у меня вопрос: «Что делал бы малыш в 30-градусную жару на Мальдивах?» Малыш, который только несколько дней как научился сидеть и еще даже не умеет ходить. Сидел бы весь день в номере под кондиционерами?» Яна Рудковская

Напомним, что Арсений Плющенко появился на свет в звездной семье от суррогатной матери в сентябре 2020 года. Родители окружили ребенка заботой и вниманием.

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