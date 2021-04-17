«Лизу бесконечно люблю»: Данила Козловский рассказал о своем романе с Елизаветой Боярской

Актер признался, что в студенческие годы его с дочерью Михаила Боярского связывала не только дружба.

Исполнитель главной роли в фильме «Легенда 17» — Данила Козловский — заявил, что был связан романтическими отношениями с актрисой Елизаветой Боярской.

Несмотря на то, что артистам удалось воссоздать историю влюбленных друг в друга молодых людей в фильме «Статус: свободен», Боярская и Козловский всегда отрицали приписанный им роман. Однако недавно экс-возлюбленный актрисы Ольги Зуевой признался, что его с Борской связывала больше, чем дружба.

«Лизу бесконечно люблю и уважаю. Все ли четыре года мы дружили? С первого курса… Ну мы с ней играем все спектакли, в фильмах снимаемся вместе», — рассказал Козловский в программе Ирины Шихман.

Журналистка стала расспрашивать Данилу о студенческих романах. А затем предположила, что университетской любовью актера была Лиза Боярская. Козловский не стал отрицать это:

«Ты сама это сказала».

Отметим, Борская и Козловский вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Вот только после окончания учебы Данила женился на другой однокурснице — Уршуле Малке.

«Бывает, что никто никого не бросает. Бывает, что люди просто расходятся, но при этом совершенно замечательно, мирно общаются», — прокомментировал режиссер расставание с Борской.

К слову, сама дочь Д’Артаньяна счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым.

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