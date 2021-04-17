«Солнцев — это из «Дома-2»: дочь Заворотнюк удивилась, что ей надо подать в суд на шоумена и Миро

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, почему семья девушки не подает в суд на таких странных личностей, как блогерша Лена Миро и шоумена, бывшего участника проекта «Дом-2» Рустама Солнцева.

«Кто такая Лена Миро я вообще не знаю. Солнцев – это из «Дома-2». Почему надо на них в суд подавать?» Анна Заворотнюк

Напомним, что своих постах Лена Миро порой упоминала фамилию Анастасии Заворотнюк и рассказывала со знанием дела о ее пошатнувшемся здоровье.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже почти два года борется с тяжелым заболеванием. Она находится в своем доме в поселке Крекшино в Подмосковье. Родные отгородили ее от внимания прессы.

Ранее в СМИ часто выходили материалы, что Анастасия Заворотнюк якобы находится при смерти. К счастью, эта информация не подтвердилась.

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