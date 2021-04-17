РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

«Взят курс на обновление»: сотрудница кастинг-службы назвала настоящую причину ухода «Дома-2» с ТНТ

Как отметила девушка, на канале относительно недавно сменилось руководство.

«Взят курс на обновление»: сотрудница кастинг-службы назвала настоящую причину ухода «Дома-2» с ТНТ
Шоу "Дом-2". Фото: instagram.com/top.dom2/?hl=ru

Бывшая сотрудница кастинг-службы «Дома-2» на правах анонимности назвала настоящую причину ухода скандального проекта с канала ТНТ, где он до этого выходил много лет.

Шоу "Дом-2"
Шоу «Дом-2»: Фото: instagram.com/top.dom2/?hl=ru

«На ТНТ сменилось руководство. Их долго убеждали, что проект нужно оставить. Но взят курс на обновление канала в семейном ключе. В этой нише больше аудитории, а значит больше рекламных денег».

Как отметила сотрудница, «Дом-2» всегда держал хорошие рейтинги. У руководителей ТНТ не было претензий к создателям шоу. Но «Дом-2» все-таки – это канал внутри канала. Там свои операторы, руководители, пиар, продюсеры.

По словам сотрудницы, канал «Ю» относится к третьестепенным каналам. У него небольшие рейтинги и узкая аудитория. В основном канал смотрят девушки от 15 до 35 лет. Под их интересы и будут делать картинку. В то же время она заметила, что «Дом-2» никогда не превратится в интеллектуальное шоу. Просто скандалов будет поменьше. Главными героями станут красивые молодые люди, а не фрики, как нередко было раньше, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что с 19 апреля шоу «Дом-2» начнут показывать на канале «Ю». Проект перестал выходить на ТНТ с конца прошлого года.

Смотрите также: 

Тэги

Канал "Ю"Канал ТНТНовости googleШоу "Дом-2"Шоу "Дом-2" последние новости