«Будут разделены кузеном Питером Филлипсом»: в Букингемском дворце рассказали о предстоящей похоронной церемонии

Прощание с принцем Филиппом состоится в субботу, 17 апреля в Букингемском дворце. Примечательно, что братья Гарри и Ульям будут участвовать в тературном мероприятии не вместе.

По распоряжению королевы Елизаветы II принцы Ульям и Гарри будут по отдельности следовать за гробом дедушки. Отметим, что похороны станут местом первой встречи братьев после долгой разлуки.

«Стало известно, что королева будет шествовать в похоронном кортеже на государственном «Бентли». Гарри не будет идти рядом с Уильямом…Герцог Кембриджский и герцог Сассекский… будут разделены кузеном Питером Филлипсом, когда они пройдут в очереди за гробом своего деда. Когда гроб перенесут в часовню, Уильям будет двигаться впереди брата», — сообщает Daily Mail.

Королевская семья не уточнила, чем именно руководствовалась при таком ранжировании. Однако решение Елизаветы II лишний раз дает повод поданным Великобритании убедиться в наличии конфликта между братьями.

Также стало известно, что некоторые представители правящей династии не смогут надеть униформу, указывающую на их почетные титулы. Так как ранее принц Эндрю и принц Гарри были отстранены от исполнения королевских обязанностей.

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