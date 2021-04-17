Пустят всего 30 человек: как и во сколько пройдут похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа

На церемонию прощания с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом в Виндзорском замке 17 апреля будет допущено всего 30 человек. Причина в ограничительных мерах, вызванных пандемией коронавируса. Известно, что на прощании не будет, к примеру, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Отметим, что все желающие смогут посмотреть церемонию прощания онлайн.

Добавим, что во всей Великобритании в городах на государственных зданиях приспущены флаги. Кроме того, не принимаются законы. У парламентариев к рукавам костюмов прилеплены ленты черного цвета. Королевская семья будет 30 лет скорбеть по покойному принцу.

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Напомним, что точное время прощания с принцем Филиппом 17.00 по Москве. В Великобритании будет 15.00. Церемонию прощания будут показывать по нескольким центральным британским каналам.

Напомним, что принц Филипп всего несколько месяцев не дожил до своего столетия. Вместе с королевой он был последние 47 лет.

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