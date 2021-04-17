«Купить продюсеров нереально!»: менеджер «Дома-2» назвала сумму взятки, предлагаемой кандидатами

Как отметила Анастасия Рикеза, если человек неинтересный, то на проект он не попадет в любом случае.

Бывший кастинг-менеджер «Дома-2» Анастасия Рикеза, которая проработала на проекте полтора года и ушла за месяц до закрытия на ТНТ, заявила, что на шоу приходили порой неухоженные и растрепанные люди. Таких, естественно, не брали и сразу указывали им на дверь. На проекте, как она заверила, нужны прежде всего люди, которые умеют делать свою жизнь интересной, которые не боятся трудностей и плюют на общественное мнение.

Любопытно, что на шоу встречались люди, которые хотели попасть за периметр с помощью взятки. Они приезжали с шоколадками, тортами и порой даже серьезными деньгами.

«Суммы доходили до полумиллиона рублей. Но купить продюсеров нереально! Если ты неинтересный, то и нам ты неинтересен. Это не красивые слова. Я работала на телевидении и могу перечислить покупные проекты. «Дом-2» к ним не относится. Мы всегда опирались на мнение аудитории, а ей интересна реальная жизнь». Анастасия Рикеза

Напомним, что скандальная телестройка с 19 апреля будет транслироваться на канале «Ю». Ранее шоу показывали на ТНТ, сообщает «Комсомольская правда».

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