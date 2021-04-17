«Декану ляпнула неудобную правду»: Самбурская объяснила, почему ее отчислили из МХАТа

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская в сторис Instagram объяснила, почему ее в свое время отчислили из МХАТа с курса Константина Райкина.

«Характер. Я засыпала на нервах только в три ночи из-за того, что нам каждый день твердили – курс большой и будут отчислять. Когда что-то не получалось, то сразу эти мысли в голове. Было очень тревожно. А просыпалась в семь, чтобы в девять приехать в институт. От недосыпа сильно тупила, была раздражительной и негативной. Плюс декану ляпнула неудобную правду». Настасья Самбурская

Как отметила Самбурская, такое ее поведение мало кому могло понравиться. «Мне обязательно надо давать высыпаться, иначе я сатанею! У меня случился гормональный сбой еще на нервах. Поступала 58 килограммов, а на вылете было 68. Джинсы 32 размера. У меня никогда в жизни такой попы не было, так что театралка – это вам не шуточки», — заявила она.

Напомним, что позже Настасья Самбурская поступила в ГИТИС в мастерскую Сергея Голомазова. После окончания была приглашена в труппу театра на Малой Бронной, в котором работала до весны 2019 года.

Смотрите также: