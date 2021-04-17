«Когда-нибудь я открою»: Анна Михайловская рассказала о давней мечте

Актриса призналась, что желает попробовать себя в роли предпринимателя.

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — Анна Михайловская — разместила общий снимок с подросшим сыном Мирославом. Примечательно, что в кадре оказался и большой цветочный букет.

Артистка в салоне своего автомобиля запечатлелась с охапкой пудровых роз. Анна расплывалась в улыбке. Поводом для веселого настроения Михайловской стал презент в виде букета.

«Может, когда-нибудь я открою маленький флористических салон с самыми красивыми букетами. Так я люблю цветы», — призналась Анна.

Актриса сериала о хоккеистах «Молодежка» не назвала имя отправителя розового букета. И поклонники знаменитости завалили Анну расспросами о ее тайном воздыхателе:

«Очень красивые: и мам,а и сынок, и, конечно, букет. Эти цветы очень к лицу Вам. Интересно, кто подарил?», «Ой, какие прелестные цветы! От кого?».

А часть фанатов артистки не обратили внимание на букет. Так как в кадре рядом с молодой мамочкой сидел повзрослевший блондин. Мирослав в темно-синей бейсболке, белоснежной худи и алых спортивных брюках, слегка наклонив голову, смотрел прямо в камеру.

«Ваш сыночек — копия Вы», «Самый красивый и главный букет — это тот, кто сидит рядом. Ань, он такой классный, сладкий», «Антик, как сильно Мироха на тебя становится похож», — написали подписчики Анны в комментариях под фото.

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