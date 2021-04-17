Елена Яковлева вернулась на сцену «Современника» впервые после смерти Галины Волчек

У актрисы и худрука театра в свое время были очень напряженные отношения.

Актриса Елена Яковлева спустя полтора года после смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек появилась на сцене театра, которому отдала много лет своей жизни. Она сыграла в спектакле «Театр» по мотивам романа Сомерсета Моэма в постановке Владимира Панкова.

Все собравшиеся в зале отметили, что Елена Яковлева за последние годы заметно похорошела и помолодела. Но главное — она снова смогла покорить публику своей блистательной игрой на сцене. Кстати, в этом году «Современнику» исполняется 65 лет.

Напомним, что Елена Яковлева, которая 27 лет служила в «Современнике», в свое время со скандалом уходила из театра. Она отмечала, что детище Галины Волчек стало уже не тем, что было раньше. По ее мнению, театр стал быстро меняться. Причем, как она говорила, не в лучшую сторону. Он просто стал другим.

В свою очередь Галина Волчек в беседах с журналистами отмечала, что Елена Яковлева оскорбительно себя вела по отношению к худруку. Особенно Галину Борисовну выводил из себя тот факт, что Яковлева не поставила ее в известность о съемках в сериале «Каменская». На репетициях она появлялась не выспавшейся и уставшей, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: