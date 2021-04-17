В золотистых переливах: Барановская пришла на выставку в кардигане оверсайз и юбке плиссе

Весь наряд теледивы был выдержан в оттенке желтого благородного металла.

Накануне красавица отправилась на выставку в золотистых тонах. Она выбрала вязаный кардиган оверсайз, который надела с плиссированной юбкой в пол, туфли-лодочки с металлическим блеском и сумочку в тон.

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Завершили образ массивные золотистые серьги. Девушка с удовольствием позировала в выставочном зале, демонстрируя свой аутфит со всех сторон.

Ранее Барановская поддержала тренд на белое. Она вышла в свет в платье-пиджаке длины мини с массивными плечами.

Отметим, что в повседневности Юлия Барановская предпочитает более удобную одежду. Как правило, девушка выходит в люди в кэжуал, а обувь выбирает без каблуков.

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