«Не умеет радоваться за других»: Боня рассказала, что Бородина отказалась вести с ней «Дом-2»

Как отметила телеведущая, она не сомневалась в такой реакции коллеги.

Модель Виктория Боня на съемках шоу «ДаДа — НетНет», которое в недалеком будущем выйдет в эфир, отреагировала на слова Ксении Бородиной. Ранее та заявила, что не будет вместе с коллегой вести проект «Дом-2» после ухода из телестройки Ольги Бузовой.

«Конечно, она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравиться… У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться». Виктория Боня

Отметим, что руководство проекта рассчитывало пригласить Викторию Боню в шоу. Однако реакция Ксении Бородиной оказалось крайне отрицательной. Таким образом, звезды, с большей долей вероятности, на проекте, который когда-то и сделал ее известной на всю страну, не будет.

Напомним, что Виктория Боня пожаловала на шоу «Дом-2» в далеком 2006 году. Она сразу стала одной из самых ярких звезд проекта, привлекая внимание к своей персоне по самым разным поводам, сообщает «СтарХит».

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