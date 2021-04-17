Пели песни, читали стихи и музицировали: Галкин показал, какой концерт двойняшки Лиза и Гарри подарили маме

На днях Алла Пугачева отметила свой 72-й день рождения. Первыми ее поздравили муж и дети. Максим Галкин по традиции запечатлел, как семилетние Гарри и Лиза одарили маму подарками. Более того, вечером, когда все гости пришли на праздник, они устроили настоящий концерт.

Лиза и Гарри тщательно подготовились, чтобы порадовать маму. Гарри выучил и рассказал на французском стихотворение, а Лиза тайком разучила и наконец спела «Миллион алых роз», затем девочка сыграла авторскую мелодию на мотив Happy Birthday на фортепиано.

«А можете мою любимую сыграть? Бом-бом», — попросила деток именинница.

Гарри понял, что именно хочет услышать мама, и сыграл ей на фортепиано. Мальчик, к слову, на Новый год показал виртуозную импровизацию в четыре руки с Игорем Николаевым, и знаменитый композитор был впечатлен.

Смотрите также