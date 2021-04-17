«Зашили волчью пасть»: Джанлука Вакки показал пятимесячную дочь после сложной операции

Танцующий миллионер Джанлука Вакки в Instagram сообщил, что его пятимесячная дочь Блю Иерусалеме перенесла сложную и тяжелую операцию на лице. Как известно, девочка родилась с расщелиной на небе, которую в народе называют «волчья пасть». Джанлука показал свою наследницу общественности.

«На этой неделе нашей дочке сделали операцию, зашив ее волчью пасть. Это была очень трудная и волнительная неделя для нас. Малышке пришлось перенести серьезное хирургическое вмешательство». Джанлука Вакки

Как отметил Вакки, его дочь мила и нежна. Он гордится, что у него подрастает такая наследница. В то же время Джанлука отметил, что у него болит сердце, когда он представляет через что проходят родители, у детей которых такой же врожденный дефект.

больше по теме Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал дочь, родившуюся с патологией лица Мужчина стал отцом буквально два месяца назад.

Напомним, что в прошлом году Джанлука Вакки сообщил о рождении дочки с патологией лица — «волчье пастью». Мать крохи — 25-летняя модель Шэрон Фонсека. Вакки заявил, что готов в обозримом будущем жениться на своей подружке, с которой живет под одной крышей более четырех лет.

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