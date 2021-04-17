«Мне сказали, что вы свободны»: Бойка на «Камеди Клаб» оказала знаки внимания Харламову

Певица Миа Бойка на шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ оказала знаки внимания шоумену Гарику Харламову. Девушка, у которой синие волосы, поднялась на сцену и спела забавную песенку, чем очень развеселила резидентов проекта.

«Я все еще тут», — заметила исполнительница.

«Здравствуйте», — заявил Гарик Харламов.

«Ребят, между вами промелькнула искра», — стал подшучивать над другом Павел Воля.

«Мне сказали, что вы свободны», — сказала Миа Бойка и ласково погладила Гарика Харламова по плечу.

«Завтра Харлашка приходит с зелеными волосами и говорит: «Мой новый стиль. Ребят, у ухожу из «Камеди». Это моя новая песня: «Я птичка, птичка, птичка, а ты моя синичка».

Павел Воля

Напомним, что за плечами Гарика Харламова два неудачных брака. С 2010 по 2013 год он был женат на бывшем менеджере одного из московских клубов Юлии Лещенко. С 2013 по 2020 год юморист состоял в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас он свободен от отношений.

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