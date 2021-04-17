«Это просто офигенно»: Павел Воля показал подарок для Гарика Харламова «на третью свадьбу»

Шоумен посмеялся в очередной раз над коллегой и его семейным положением.

Шоумен Павел Воля на «Камеди Клаб» на ТНТ показал подарок, который вручит своему коллеге Гарику Харламову «на третью свадьбу». В гости на программу пожаловала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Причем пришла она не с пустыми руками.

«У меня для вас есть подарочки. У меня есть свой бренд одежды, который мы старательно развиваем. И специально для вас сделали подарочки», — сказала Медведева и достала для резидентов шоу красивые толстовки.

Любопытно, что Павлу Воле досталась толстовка с надписью: «Любящий муж».

«Харлашка. Я тебе эту кофту подарю на третью свадьбу», — заявили Воля.

«Оставь себе, подкаблучник», — ответил Харламов.

«Это просто офигенно. Классно, спасибо большое», — заявил Павел Воля.

Напомним, что за плечами Гарика Харламова два неудачных брака. С 2010 по 2013 год он был женат на бывшем менеджере одного из московских клубов Юлии Лещенко. С 2013 по 2020 год юморист состоял в отношениях с актрисой Кристиной Асмус.

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