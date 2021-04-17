«Мои сладкие!»: Шубская показала, как старший сын Овечкина нежно целует младшего братика

Младшая дочь Веры Глаголевой, 27-летняя Анастасия Шубская, и хоккеист Александр Овечкин счастливы в браке уже пять лет. За это время звезды стали родителями дважды. У них есть двухлетний сын Сережа и одиннадцатимесячный малыш Илья.

Семейство давно живет на два континента. Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», а потому большую часть времени проводит за океаном. А его жена с детьми часто навещает родных в Москве.

Во время очередного перелета Шубская запечатлела сыновей в аэропорту. В кадр попало из теплое общение – старший нежно целует младшего в щеку и ушко, приобнимая, а тот спокойно разрешает брату это делать. «Ути, мои сладкие!», — не сдержала эмоций при виде общения деток мама.

Сережа Овечкин уже делает первые шаги в хоккее. Мальчик обожает орудовать клюшкой, и мама с папой часто показывают поклонникам, как хорошо у него это получается.

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